Анализ лирического цикла «Стихи о Прекрасной Даме» Блока А. А.

А. Блок назвал так цикл стихотворений по предложению В. Брюсова. В этот цикл вошли стихотворения за период 1901-1902 гг, которые были посвящены Л. Менделеевой. О композиции Блок написал: «. . . “однострунность” души позволила мне расположить все стихотворения первой книги в строго хронологическом порядке; здесь главы определяются годами, в следующих книгах — понятиями. . . ».

Книга очень ярко проявляет явление «младшего символизма» в русской литературе, но вместе с этим книга вобрала в себя лучшее из мировых и русских поэтических традиций. В своем дневнике Блок написал, что стихи – молитва, а поэта он назвал апостолом, который слагает их в «божественном экстазе».

Исследователи этого цикла отмечают три облика лирической героини: это космический облик – Душа Мира, религиозный облик - Царица Небесная, бытовой – нежная девушка. Стихотворения открывают перед нами историю отношений с подругой, невестой и женой. Именно в ней поэт видит именно то воплощение Вечной Женственности, христианский символ: «Я в лучах твоей туманности / Понял юного Христа». Также мы можем увидеть образы храмов, соборов и церковных врат:

Вхожу я в тёмные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там жду я Прекрасной Дамы в мерцанье красных лампад.

«Вхожу я в тёмные храмы. . . », 1902

Мир земной и символический достаточно тесно переплетаются. Звуки голоса еле слышны, они приглушены и таинственны. В основном образе героини преобладает белый цвет:

Но разве мог не узнать я Белый речной цветок,

И эти бледные платья,

И странный, белый намёк?

«Тебя скрывали туманы. . . », 1902

В своем настроении лирический герой не постоянен, его терзают то надежды и сомнения, то любовь и предвидение гибели Прекрасной Дамы. В стихотворениях появляется рыцарская верность даме сердца. Герой стихотворений заявляет о своем ничтожестве перед ней и говорит о себе как о «твари дрожащей». Он стремиться не только к духовной близости, но и к реальной женщине: «Я и молод, и свеж, и влюблён, / Я в тревоге, в тоске и в мольбе, / Зеленею, таинственный клён, / Неизменно склонённый к тебе. . . ».

Как сказал Брюсов: «как бы совсем нет ничего реального». Он подметил, что в «Стихах о Прекрасной Даме» все переживания перенесены в идеальный мир.