0,1 кг к 0,1 г решить
Математика
0,1 кг к 0,1 г решить
Ответ(ы):
Гость:
0.1 кг= 100г 100÷ 0.1=1000 (раз.)
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