С помощью какого музыкального инструмента, согласно библейскому сказанию, израильтянами была взята крепость Иерихон?
История
С помощью какого музыкального инструмента, согласно библейскому сказанию, израильтянами была взята крепость Иерихон?
Ответ(ы):
Гость:
Стены были разрушены с помощью звуков военных труб Израильтян.
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