1) 4x + 5(3-2x) = 5-11x; 2)19-2(3x+8)= 2x - 37; 3)8x +3(7-2x)=4x+3; 4)23 - 4(3x+8)=1-17;
Математика
1) 4x + 5(3-2x) = 5-11x; 2)19-2(3x+8)= 2x - 37; 3)8x +3(7-2x)=4x+3; 4)23 - 4(3x+8)=1-17;
Ответ(ы):
Гость:
1) 4x + 5(3-2x) = 5-11x 4x+15-10x=5-11x 5x=-10 x=-2 2)19-2(3x+8)= 2x - 37 19-6x-16=2x-37 -8x=-37-19+16 -8x=-40 x=5 3)8x +3(7-2x)=4x+3 8x+21-6x=4x+3 2x-4x=3-21 -2x=-18 x=9 4)23 - 4(3x+8)=1-17x 23-12x-32=1-17x 5x=-23+32+1 5x=10 x=2
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