1.состав задачу по ее краткой записи. Мячей-24 Ракеток?-на, 12шт менше. скакалок-?,н??7шт.меньше 2.Состав краткую запись и реши задачу. На зимней Олимпиаде российские спортсмены завоевали 15 золотых медалей,серебряных на6 ...
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1.состав задачу по ее краткой записи. Мячей-24 Ракеток?-на, 12шт менше. скакалок-?,н??7шт.меньше 2.Состав краткую запись и реши задачу. На зимней Олимпиаде российские спортсмены завоевали 15 золотых медалей,серебряных на6 больше,чем серебряных.Сколько всего медалей у российской сборной?
Ответ(ы):
Гость:
В магазин привезли спортинвентарь. Мячей - 24, ракеток на 12 штук меньше, чем мячей, а скакалок на 7 штук меньше чем мячей и ракеток вместе. Сколько скакалок привезли в магазин? Сколько ракеток? Золотых - 15 Серебряных - на 6> чем золотых 15 = 6 = 21медаль.
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