Общие положения, черты сказок

Литература
Общие положения, черты сказок
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Ответ(ы):
Гость:
1) Сказочный, мифологический сюжет 2) Построение композиции (завязка-развитие-кульминация-развязка) 3) Наличие  тропов, слов в переносном значении 4) Часто бывает сопоставление добра и зла
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