Обсудите в группах и решите кроссворд. 1. Имя русской императрицы,считавшей себя ??родолжательницей дела Петра 1. 2. Люди, которые помогали императору управлять государством. 3. Великий русский полководец, которому принадл...

История

Обсудите в группах и решите кроссворд. 1. Имя русской императрицы,считавшей себя ??родолжательницей дела Петра 1. 2. Люди, которые помогали императору управлять государством. 3. Великий русский полководец, которому принадлежит фраза: "Побеждают не числом, а уменьем." 4. Турецкая крепость, взятая русскими войсками под предводительством Суворова. 5. Так называли крестьян, которых дворянин мог продать и купить. Добавь к кроссворду в любом подходящем месте какое нибудь слово, связанное с временами Российской империи. Напиши, что оно означает. ________________________

Автор: Гость