Найдите меньшее из двух чисел,сумма которых равна 4 а разность квадратов-104
Алгебра
Найдите меньшее из двух чисел,сумма которых равна 4 а разность квадратов-104
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