Периметр треугольника равен 48см; а длины его сторон относятся как 7:9:8.Найдите стороны треугольника.

Математика
Периметр треугольника равен 48см; а длины его сторон относятся как 7:9:8.Найдите стороны треугольника.
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