Пожалуйста прочтите задание и помогите составить предложение голова уже болит у ??еня
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Пожалуйста прочтите задание и помогите составить предложение голова уже болит у ??еня
Ответ(ы):
Гость:
Вальс танцуют, а гопак пляшут. Завтра соберем друзей, позовем соседей и будем отиечать праздник.
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