Вставь в текст пропущеные слова. Каждый человек отличается от другого своей неповторимой .......... . Чтобы увидеть её особенности, надо заглянуть в свой .............

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Вставь в текст пропущеные слова. Каждый человек отличается от другого своей неповторимой .......... . Чтобы увидеть её особенности, надо заглянуть в свой .............
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Каждый человек отличается от другого своей неповторимой внешностью. Чтобы увидеть её особенности, надо заглянуть в свой кошелек.
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