На каком меридиане и на какой параллели начинается и заканчивается берингово мор??

География
На каком меридиане и на какой параллели начинается и заканчивается берингово мор??
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