Разность чисел а и 6 при а =76;89

Математика
Разность чисел а и 6 при а =76;89
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Ответ(ы):
Гость:
А-6 а=76 76-6=70 а-6 а=89 89-6=83
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