Чем оплодотворяет отличается от опыления?

Биология
Чем оплодотворяет отличается от опыления?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Опыление - это процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика у цветковых растений и на микрополе семязачатка голосеменных. В течение 2—3 часов один из сперматозоидов проникает в яйцеклетку и тем самымоплодотворяет её. 
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