Чем оплодотворяет отличается от опыления?

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Опыление - это процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика у цветковых растений и на микрополе семязачатка голосеменных. В течение 2—3 часов один из сперматозоидов проникает в яйцеклетку и тем самымоплодотворяет её.