Маргарита стала подругой Мастеру. А кого еще она воплотила в себе? Каким образом е?? это удалось?

Гость: Гость:

Она была его возлюбленной, его утешением, его стимулом и смыслом жизни. Маргарита всегда поддерживала Мастера, готова была пойти на все, чтобы остаться с ним, готова была жить в бедноте. Маргарита была для Мастера родственной душой. Роман, который пишет Мастер, стал всем для Маргарита, она ценила этот труд даже больше создателя. Когда Мастер исчезает, Маргарита сильно тоскует по нему: “Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет!” - думает она. Для вызволения возлюбленного, она идет к Воланду, заключает сделку с дьяволом и становится ведьмой, чтобы вызволить Мастера из заточения. За встречу с Сатаной они платят жизнями, но даже в ином мире они неразлучны и их не терзают сожаления.