0,15:30= аомогите плиис
Математика
0,15:30= аомогите плиис
Ответ(ы) на вопрос:
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0,15:30=15/100:30/1=15/100*1/30=1/100*1/2=1/200 или 0,005
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