0,5 из под корня 80 минус 1/6 из под корня 180 + 9 из под корня из 605=?
Алгебра
0,5 из под корня 80 минус 1/6 из под корня 180 + 9 из под корня из 605=?
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