Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы купили 8 м по 932 тенге 5 м по 1758 тенге и 7 м по 784 тенге сколько затратили на всю покупку
Математика
Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы купили 8 м по 932 тенге 5 м по 1758 тенге и 7 м по 784 тенге сколько затратили на всю покупку
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Ответ 3474 тенге затратили на всю покупку
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