Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы купили 8 м по 932 тенге 5 м по 1758 тенге и 7 м по 784 тенге сколько затратили на всю покупку

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Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы купили 8 м по 932 тенге 5 м по 1758 тенге и 7 м по 784 тенге сколько затратили на всю покупку

Автор: Гость