(0,5х+1,2)-(3,6-4,5)=4,5+(10,5х+0,6) Скажите пож ответ в итоге вышло -10х=-4,2 х=сколько?
Математика
(0,5х+1,2)-(3,6-4,5)=4,5+(10,5х+0,6) Скажите пож ответ в итоге вышло -10х=-4,2 х=сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,5х+1,2)-(3,6-4,5)=4,5+(10,5х+0,6) 0,5х+1,2+0,9=4,5+10,5х+0,6 2,1-4,5-0,6=10,5х-0,5х -3=10х х=-3:10 х=-0,3
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