Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой находится орфограмм??. Эта орфограмма- Приставка, Корень, Суффикс, Окончание. зонтик, (о) мыши, (по) домам, добежать, (в) доме, отлёт, дворник, прогулка, глазной, ...

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Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой находится орфограмм??. Эта орфограмма- Приставка, Корень, Суффикс, Окончание. зонтик, (о) мыши, (по) домам, добежать, (в) доме, отлёт, дворник, прогулка, глазной, полевой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).Приставка: ДОбежать,ОТлёт,ПРОгулка. 2).Корень: пОлевой,глАзной,по дОмам. 3).Суффикс: зонтИК,дворнИК. 4).Окончание: о мышИ,в домЕ.
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