Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой находится орфограмм??. Эта орфограмма- Приставка, Корень, Суффикс, Окончание. зонтик, (о) мыши, (по) домам, добежать, (в) доме, отлёт, дворник, прогулка, глазной, ...

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Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой находится орфограмм??. Эта орфограмма- Приставка, Корень, Суффикс, Окончание. зонтик, (о) мыши, (по) домам, добежать, (в) доме, отлёт, дворник, прогулка, глазной, полевой.

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