Коля и ваня стартовали одновременно и пошли к друг другу на встречу.скорость коли 7 км/ч скорость вани 8 км/ч.кто из мальчиков пройдёт больше.запиши ответ и юбъяснение. спасибо зарание

Математика
Коля и ваня стартовали одновременно и пошли к друг другу на встречу.скорость коли 7 км/ч скорость вани 8 км/ч.кто из мальчиков пройдёт больше.запиши ответ и юбъяснение. спасибо зарание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не уверенна... 8-7=1(км/час) Ответ: Ваня пройдет быстрее так как скорость Коли меньше.
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