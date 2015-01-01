Коля и ваня стартовали одновременно и пошли к друг другу на встречу.скорость коли 7 км/ч скорость вани 8 км/ч.кто из мальчиков пройдёт больше.запиши ответ и юбъяснение. спасибо зарание

Математика

Коля и ваня стартовали одновременно и пошли к друг другу на встречу.скорость коли 7 км/ч скорость вани 8 км/ч.кто из мальчиков пройдёт больше.запиши ответ и юбъяснение. спасибо зарание

Автор: Гость