1) на складе 1470 маленьких холодильников, что составляет семь бвенадцатых частей всех хранящихся холодильников. Две девятых части всех холодильников составляют холодильники сребник размероа. Сколько холодильников средних разме...

Математика

1) на складе 1470 маленьких холодильников, что составляет семь бвенадцатых частей всех хранящихся холодильников. Две девятых части всех холодильников составляют холодильники сребник размероа. Сколько холодильников средних размеров на складе? 2) В 1-м цеху за смену выпекают 1200 булок, что составляет три пятых части от выпекаемых на заводе булок в 1-м и во 2-м цеху. Сколько булок выпекают во 2-м цеху? Срочноо! Помогите!

Автор: Гость