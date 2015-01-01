Задание "Перевёртыши" В этом задании зашифрованы фильмы великого российского ре??иссёра Эльдара Рязанова (1927 – 2015), которые вам предстоит назвать. Для того, чтобы это сделать, вам нужно «перевернуть» название, то есть вы...

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Задание "Перевёртыши" В этом задании зашифрованы фильмы великого российского ре??иссёра Эльдара Рязанова (1927 – 2015), которые вам предстоит назвать. Для того, чтобы это сделать, вам нужно «перевернуть» название, то есть выявить значение, противоположное тому, которое приводится в задании. Например, вам предлагается определить, какой фильм Никиты Михалкова прячется под заголовком «Взбодрённые марсом». «Перевернув» смысловое значение названия, вы поймёте, что это фильм «Утомлённые солнцем». 1.Обычный день 2.Дети-паиньки 3.Зверь отовсюду 4.Домашний рассказ 5.Ласковый рок 6.Метро для многих 7. Пришедшая из глубин памяти какофония для барабана 8.Рискуй на пешеходном переходе 9.Обычные действия ненцев в Арабских эмиратах 10.О богатом пехотинце промолчите

Автор: Гость