Запишите даные имена существительные в творительном падеже кольцо -

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Запишите даные имена существительные в творительном падеже кольцо -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кольцо: Т. п. - кем? чем? чем? кольцом. т. е. Т.п. существительного "кольцо" - кольцом
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