Рассмотрите репродукцию картины Никонова Владимира Глебовича "Первая зелень". Чт?? на ней изображено? Какие краски преобладают на картине? Опишите лес, опушку, небо, облака. В подборе эпитетов вам поможет "словарь эпитеов русск...

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Холодные проблески голубых тонов на воде и между деревьями напоминают зрителю о том, что до летнего тепла еще далеко. В картине есть четкое ощущение тихого, но холодного весеннего утра, когда и вода, и деревья, и трава, и даже воздух застыли в ожидании первых лучей солнца. А солнце близко – оно уже зажигается и на дрожащих от утренней свежести листочках, и в траве, и на воде. Вода в реке тоже напоминает о недавней зиме – в нее не хочется заходить. Физически ощущаешь, что вода только что освободилась ото льда, и если опустить в воду руку, она обожжет ее ледяным дыханием. Явные признаки ранней весны на картине – это островки темной земли, с которой, как будто бы только что сошел снег, в сочетании с яркой и сочной зеленью молодой травы, которая уже начала отвоевывать свое законное пространство. Как истинный художник, Остроухов показывает все многообразие и буйство зеленого цвета. Вдалеке, темными пятнами проглядывают вечнозеленые подмосковные ели, а на их фоне светится зеленым огоньком молодая листва берез. Тонкие деревца на переднем плане только выпустили свои первые листочки, а деревья на другом берегу реки отражаются в ней еще по-зимнему строгими силуэтами. И только гнезда на голых ветках говорят о том, что прилетели птицы и для них весна уже началась. В зеленой траве есть и свежесть первой зелени, и желтые воспоминания о прошедшей осени, и голубые отблески то ли еще не растаявшего после холодной ночи инея, то ли первых весенних цветов. Картина удивительна, в ней много воздуха, которым хочется дышать, и чем дольше смотришь на картину, тем больше ощущаешь его прозрачность и свежесть. Пейзажи Остроухова, в том числе, и его знаменитая «Первая зелень» занимают достойное место в главной художественной галерее нашей страны.