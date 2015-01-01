Товары субституты- это 1 iPod-iPhone 2хлеб-масло 3-автомобиль - бензин 4пальто-куртка 5-квас-кола
Обществознание
Товары субституты- это 1 iPod-iPhone 2хлеб-масло 3-автомобиль - бензин 4пальто-куртка 5-квас-кола
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Гость:
Тут несколько вариантов - 4, 5 и возможно 1 варианты.
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