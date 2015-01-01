1. Каким образом экономика способна удовлетворять потребности людей? 2. Кто являе??ся основными участниками экономических отношений? 3. Какие формы организации хозяйственной деятельности существуют в современном обществе? 4....
Обществознание
1. Каким образом экономика способна удовлетворять потребности людей? 2. Кто являе??ся основными участниками экономических отношений? 3. Какие формы организации хозяйственной деятельности существуют в современном обществе? 4. Что значит быть мастером своего дела? 5. От чего зависит оплата труда? 6. Почему производство считается основой экономики? 7. Как организовать эффективное производство? 8. Зачем и как люди занимаются бизнесом? 9. Какую роль в жизни общества играют обмен и торговля? 10. Какие функции в экономике выполняют деньги? 11. Что значит рационально вести домашнее хозяйство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Экономика в широком смысле означает (грубо говоря) производство, распределение и потребление неких товаров и услуг, потребляя которые, человек удовлетворяет свои потребности (в еде, развлечениях, гигиене итд) 2) Люди 3) Ну это какие нибудь предприятия, фирмы производящие и реализующие продукцию 4) В целом это значит - хорошо знать своё дело, мастером можно быть в любой профессии, будь то плотник или политический деятель 5) От занимаемой должности, от обязанностей и ответственности 6) Потому что это первая ступень, с производства начинается всё, без него не может быть товаров которые мы потребляем, а без этого не может быть и экономики 7) Главное это надёжные люди именно от их эффективности труда будет зависеть любое производство, люди должны быть мотивированы, ну и конечно различное оборудование для производства, куда же без него. 8) Ради достатка, связей, престижа, независимости в какой то мере 9) Ключевую роль, такую же, как и производство, ещё в те времена когда не было денег, древние люди обменивались товарами, ради получения того, что им нужно, с появлением денег и современного общества, с развитием экономики, появилась возможность получать те товары, которые нужны человеку, организации или целой стране путём того же обмена денег на нужный товар, к примеру некоторые страны ЕС закупают нефть, так как не имеют возможности её добывать, без обмена и торговли, нефти бы у них не было. 10) Деньги это инструмент обмена, этих самых денег, на нужные товары, собственно таким образом деньгами можно назвать любой предмет имеющий цену 11) В целом - не выходить за рамки доходов
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