Составить химическое уравнение Помогите хотя бы несколько

Химия
Составить химическое уравнение Помогите хотя бы несколько
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO3 + H2O = H2SO4 SO2 + H2O = H2SO3 2H2+O2=2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
1. Каким образом экономика способна удовлетворять потребности людей? 2. Кто являе??ся основными участниками экономических отношений? 3. Какие ф...
Ответить
Обществознание
Товары субституты- это 1 iPod-iPhone 2хлеб-масло 3-автомобиль - бензин 4пальто-куртка 5-квас-кола
Ответить
Математика
1) на складе 1470 маленьких холодильников, что составляет семь бвенадцатых частей всех хранящихся холодильников. Две девятых части всех холодильник...
Ответить
Русский язык
Задание "Перевёртыши" В этом задании зашифрованы фильмы великого российского ре??иссёра Эльдара Рязанова (1927 – 2015), которые вам предстоит наз...
Ответить
Русский язык
Рассмотрите репродукцию картины Никонова Владимира Глебовича "Первая зелень". Чт?? на ней изображено? Какие краски преобладают на картине? Опишите ...
Ответить