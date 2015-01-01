Составить химическое уравнение Помогите хотя бы несколько
Химия
Составить химическое уравнение Помогите хотя бы несколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO3 + H2O = H2SO4 SO2 + H2O = H2SO3 2H2+O2=2H2O
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