Как отправить текст на айфоне

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Как отправить текст на айфоне
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Гость:
Тебе именно где нужно оправить текст на айфоне
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