0.804*43= 2.76*65= 54.76*10= 0.431*100= 3.776:59= 12:96= 8,3:10= 3,12:100=
Математика
0.804*43= 2.76*65= 54.76*10= 0.431*100= 3.776:59= 12:96= 8,3:10= 3,12:100=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=34,572=179,4=547,6=43,1=0,064=0,125=0,83=0,0312
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