За три дня вспахали 238 га земли . За первый день вспахали на 30% больше , чем за второй , а за третий -половину площади ,вспаханной за второй день . Сколь ко гектаров земли вспахали за третий день

Математика

За три дня вспахали 238 га земли . За первый день вспахали на 30% больше , чем за второй , а за третий -половину площади ,вспаханной за второй день . Сколь ко гектаров земли вспахали за третий день

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