За три дня вспахали 238 га земли . За первый день вспахали на 30% больше , чем за второй , а за третий -половину площади ,вспаханной за второй день . Сколь ко гектаров земли вспахали за третий день
Математика
За три дня вспахали 238 га земли . За первый день вспахали на 30% больше , чем за второй , а за третий -половину площади ,вспаханной за второй день . Сколь ко гектаров земли вспахали за третий день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем обозначение: Х - количество земли, вспаханное атаковый день 0,7Х - во второй день 0,35Х - в третий день Итого имеем Х+0,7Х+0,35Х=238 Х=116 га В третий день вспахали: 0,35*116=40 га
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