Длинна первой грядки 7м. 85см. а второй на 2м. 12см. меньше. На сколько метров и сантиметров первая грядка длиннее второй?
Математика
Длинна первой грядки 7м. 85см. а второй на 2м. 12см. меньше. На сколько метров и сантиметров первая грядка длиннее второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 м 85 см = 785 см 2 м 12 см = 212см 785-212=573(см)=5м 73 см-длина второй грядки 785-573=212(см)= 2м 12 см-длиннее Ответ: на 2 м 12 см первая грядка длиннее второй.
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