Длинна первой грядки 7м. 85см. а второй на 2м. 12см. меньше. На сколько метров и сантиметров первая грядка длиннее второй?

Математика

Длинна первой грядки 7м. 85см. а второй на 2м. 12см. меньше. На сколько метров и сантиметров первая грядка длиннее второй?

Автор: Гость