Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
2 ФОРМА ГЛАГОЛА beautiful
Английский язык
2 ФОРМА ГЛАГОЛА beautiful
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не глагол, переводится прекрасный.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сурет бойынша айт. Бұл не? Дукенде не бар? Кім кітап сатады? Сен не сатып алдын?
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста, составьте пословицы о морали, очень надо
Ответить
Музыка
Презентация на тему музыка и спорт. Какая музыка используется в спортивных меро??риятиях и т.д.
Ответить
География
Что нужно сделать чтобы предотвратить загрязнение Байкала
Ответить
География
Как составить красворд?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск