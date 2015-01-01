Что нужно сделать чтобы предотвратить загрязнение Байкала

Гость: Гость:

1) Перестать пускать туда людей которые приехали с полными пакетами еды. Т.к после них однозначно останется мусор. Который они оставят там. И не поимеют совести увезти его с собой. 2) В конце концов можно нанять специальных людей. Которые будут наблюдать за порядком на озере. В принципе вот мои предложения. А там кто знает. Может и перестанут так относиться к природе...