Что нужно сделать чтобы предотвратить загрязнение Байкала
География
Что нужно сделать чтобы предотвратить загрязнение Байкала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Перестать пускать туда людей которые приехали с полными пакетами еды. Т.к после них однозначно останется мусор. Который они оставят там. И не поимеют совести увезти его с собой. 2) В конце концов можно нанять специальных людей. Которые будут наблюдать за порядком на озере. В принципе вот мои предложения. А там кто знает. Может и перестанут так относиться к природе...
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