Ваши отношения героем рассказа "цифры" ?

Гость: Гость:

Мальчик (не помню как его зовут)- очень нагло и плохо себя вёл. Выпрашивал что бы ему показали цифры, а если ему отказывали то заводил истерику на весь дом. Дядечка- мало что могу о нём сказать. Не могу понять почему он не хотел показывать ему цифры, возможно что он учил его что слезами и истериками ничего не решишь.