Ваши отношения героем рассказа "цифры" ?
Литература
Ваши отношения героем рассказа "цифры" ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик (не помню как его зовут)- очень нагло и плохо себя вёл. Выпрашивал что бы ему показали цифры, а если ему отказывали то заводил истерику на весь дом. Дядечка- мало что могу о нём сказать. Не могу понять почему он не хотел показывать ему цифры, возможно что он учил его что слезами и истериками ничего не решишь.
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