Экономическая деятельность граждан и фирм которая осуществляется ими на свой риск под имущественной ответственности целях получения прибыли
Обществознание
Экономическая деятельность граждан и фирм которая осуществляется ими на свой риск под имущественной ответственности целях получения прибыли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предпринимательская деятельность
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