Экономическая деятельность граждан и фирм которая осуществляется ими на свой риск под имущественной ответственности целях получения прибыли

Обществознание

Экономическая деятельность граждан и фирм которая осуществляется ими на свой риск под имущественной ответственности целях получения прибыли

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