8. Позначте речення, в якому вжито авторський неологізм. А На розмову тихосумну, н?? раду з тобою опівночі падатиму рясною росою (Т. Шевченко). Б Звісна річ, усім тяжка робота з тим, що називається життя (М. Рильський). В На...

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8. Позначте речення, в якому вжито авторський неологізм. А На розмову тихосумну, н?? раду з тобою опівночі падатиму рясною росою (Т. Шевченко). Б Звісна річ, усім тяжка робота з тим, що називається життя (М. Рильський). В Над озером пливла м’яка тендітна тиша (М. Хвильовий). Г Дивися: серце попелом сиплеться в ніч (С. Пантюк).

Автор: Гость