Помогите написать твір "процес приготування улюбленої страви" НАДО СРОЧНО НА ЗАВТРА!!!!

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Помогите написать твір "процес приготування улюбленої страви" НАДО СРОЧНО НА ЗАВТРА!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиріг малиново-смородиновий Склянку сметани збити з цукром, всипати борошно, змішане з розпущувачем, замісити тісто.Трохи тіста відкласти, решту розкачати за розміром форми.У форму викласти тісто, посипати крохмалем, зробити бортик, підвернути його.Малину і смородину викласти на тісто рівним шаром, посипати частиною цукру.З тіста скачати тонкі джгутики, укласти їх у вигляді сітки на вишню і випікали при температурі двісті градусів до напівготовності. Вийняти пиріг з духовки, полити вишню в тих місцях, де вона не вкрита тістом, рештою сметани, змішаною з цукром, і випікати пиріг до золотистого кольору.
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