Расставить математические знаки, чтоб получилось равенство 6666666=55, 6666666=43
Математика
Расставить математические знаки, чтоб получилось равенство 6666666=55, 6666666=43
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое незнаю а второе 6*6:6*6+6+6:6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська література
Геометрия
отрезки AB и CD являются хордами окружности. найдите длину хорды CD , если AB = 16, а расс??ояния от центра до окружности до хорд AB и CD равны соо...
Математика
Помогите. помогите задача. У Антона350тенге,а у его брата Виктора 280тенге . Сколько батареек по 70 тенге онисмогут купить?