Какие оканчания бывают у 1 2 3 лица
Русский язык
Какие оканчания бывают у 1 2 3 лица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1лицо -ем 2 -ете 3 -ет -ут -ют
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Геометрия
отрезки AB и CD являются хордами окружности. найдите длину хорды CD , если AB = 16, а расс??ояния от центра до окружности до хорд AB и CD равны соо...
Математика
Помогите. помогите задача. У Антона350тенге,а у его брата Виктора 280тенге . Сколько батареек по 70 тенге онисмогут купить?
Английский язык
1. I saw / was seeing an interesting concert last week. 2. When we came / were coming yesterday, they discussed / were discussing financial issue...
Русский язык