Помогите. помогите задача. У Антона350тенге,а у его брата Виктора 280тенге . Сколько батареек по 70 тенге онисмогут купить?

Математика

Помогите. помогите задача. У Антона350тенге,а у его брата Виктора 280тенге . Сколько батареек по 70 тенге онисмогут купить?

Автор: Гость