Помогите. помогите задача. У Антона350тенге,а у его брата Виктора 280тенге . Сколько батареек по 70 тенге онисмогут купить?
Математика
Помогите. помогите задача. У Антона350тенге,а у его брата Виктора 280тенге . Сколько батареек по 70 тенге онисмогут купить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350+280=630:70=9 батареек они смогут купить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1. I saw / was seeing an interesting concert last week. 2. When we came / were coming yesterday, they discussed / were discussing financial issue...
Русский язык