Как как решить дробь Семь восьмых умножить на 4 35 умножить на 10 девятых
Математика
Как как решить дробь Семь восьмых умножить на 4 35 умножить на 10 девятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/8*4/35*10/9=280/2520=~0.1
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