Чем помогали наши предки российской промышленности в 19-20 веках

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После отмены крепостного права (18 век ) появилось много заводов и фабрик . Дальше появились тракторы , комбайны , отечественные автомобили , а ведь за 10 лет до этого их приходилось закупать за границей . Начали править большевики - коммунисты. Среди степей и лесов поднялись заводы и фабрики . На месте проселочных дорог протянулись шоссе и железнодорожные линии. Вся страна начала работать не для себя , а ради общего блага . Даже на флаге советского союза были серп и молот, что означало труд, труд и еще раз труд.