Решить. а) (3 целых 2/7 + 5/7)* 7 б) 2 целых 3/4 : (1 целую 1/2- 2/5) в) (1 целая 14/7 - 1 целая 1/34 ) * 34
Математика
Решить. а) (3 целых 2/7 + 5/7)* 7 б) 2 целых 3/4 : (1 целую 1/2- 2/5) в) (1 целая 14/7 - 1 целая 1/34 ) * 34
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*7+2/7*5/7=23/7+5/7=23+5/7=28/7=4*7=28
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