5+5*2-10+(6*4+3*3+1:2)=

Математика
5+5*2-10+(6*4+3*3+1:2)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы наверно перепутали 2:1 если там не 1:2 а 2:1 равно 37
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