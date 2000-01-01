Двигатель подъемного крана имеет мощность 1.5 квт. сколько времени потребуется крану для поднятия бетонного блока массой 2 т на высоту 12 м?

Физика

Двигатель подъемного крана имеет мощность 1.5 квт. сколько времени потребуется крану для поднятия бетонного блока массой 2 т на высоту 12 м?

Автор: Гость