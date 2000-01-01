Двигатель подъемного крана имеет мощность 1.5 квт. сколько времени потребуется крану для поднятия бетонного блока массой 2 т на высоту 12 м?

Физика
Двигатель подъемного крана имеет мощность 1.5 квт. сколько времени потребуется крану для поднятия бетонного блока массой 2 т на высоту 12 м?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=Mgh/N t=2000кг•9.8(10)•12/1500=16•9.8(10)≈160с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма трёх чисел 16,8.первое число в 5 раз больше второго.а третье число больше первого на 3,6.найти эти числа.
Ответить
Математика
Помогите сделать номер 5 (б)
Ответить
Литература
Загадки и пословицы к рассказу Чарушина "Кабан"
Ответить
Українська мова
Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами. А Веселощі, хлібина, товариство; Б...
Ответить
Математика
В лесничестве высадили 30 рядов саженцев дубов по 15 штук в ряд и 20 одинаковых рядов елочек. Сколько ёлочек в каждом ряду если всего высадили 590 ...
Ответить