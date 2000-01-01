Двигатель подъемного крана имеет мощность 1.5 квт. сколько времени потребуется крану для поднятия бетонного блока массой 2 т на высоту 12 м?
Физика
Двигатель подъемного крана имеет мощность 1.5 квт. сколько времени потребуется крану для поднятия бетонного блока массой 2 т на высоту 12 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=Mgh/N t=2000кг•9.8(10)•12/1500=16•9.8(10)≈160с
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