Загадки и пословицы к рассказу Чарушина "Кабан"
Литература
Загадки и пословицы к рассказу Чарушина "Кабан"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.У страха глаза велики. 2.Волка бояться – и от белки бежать. 3.Дрожит как лист на осине.
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