ПОМОГИТЕ ДАМ 20Б очень нужно Почему Блок в 20 веке обращается к событиям 14 века?

Гость: Гость:

1)Его не оставляет это равнодушным. Что-то очень яркое случилось. 2)Его толкает на это желание изучать историю и культуру родной страны, озознание их важности. Он понимает, что забывать историю нельзя, а без её записывания, пусть и художественного она выцветет и исчезнет. Тем более только художественное описание рассказывает об условиях жизни людей так полно. Оно повествует об их эмоциях, чувствах, переживаниях. 3)Хочет заставить нас о чём-то задуматься, приводя пример с уже существующим результатом(у событий настоящих результата пока нет, он будет в будущем, и мы его пока не видим, а значит не можем быть уверены в правильности настоящей деятельности). У Гоголя кстати в "Мёртвых душах" было написано, что мы смеёмся над ошибками прошлого поколения, в то время как совершаем новые и не видим, а следущее поколение будет высмеивать наши и делать свои. А вообще с указанием произведения ответить можно более полно и верно.