Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами. А Веселощі, хлібина, товариство; Б дружба, стаканчик, озорити; В лицемірство, старанність, бовдур; Г діточки, кулач...

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Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами. А Веселощі, хлібина, товариство; Б дружба, стаканчик, озорити; В лицемірство, старанність, бовдур; Г діточки, кулачок, голівонька; Д дощ, сонечко, душогубець; Е серденько, теремок, голосочок.

Автор: Гость