Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами. А Веселощі, хлібина, товариство; Б дружба, стаканчик, озорити; В лицемірство, старанність, бовдур; Г діточки, кулач...
Українська мова
Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами. А Веселощі, хлібина, товариство; Б дружба, стаканчик, озорити; В лицемірство, старанність, бовдур; Г діточки, кулачок, голівонька; Д дощ, сонечко, душогубець; Е серденько, теремок, голосочок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г,Е ............................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Двигатель подъемного крана имеет мощность 1.5 квт. сколько времени потребуется крану для поднятия бетонного блока массой 2 т на высоту 12 м?
Математика
Сумма трёх чисел 16,8.первое число в 5 раз больше второго.а третье число больше первого на 3,6.найти эти числа.
Математика