В лесничестве высадили 30 рядов саженцев дубов по 15 штук в ряд и 20 одинаковых рядов елочек. Сколько ёлочек в каждом ряду если всего высадили 590 саженцев деревьев?
Математика
В лесничестве высадили 30 рядов саженцев дубов по 15 штук в ряд и 20 одинаковых рядов елочек. Сколько ёлочек в каждом ряду если всего высадили 590 саженцев деревьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30•15=450-саженцев дубов 590-450=140-всего елочек 140:20=7 Ответ: по 7 елочек в ряду
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