В лесничестве высадили 30 рядов саженцев дубов по 15 штук в ряд и 20 одинаковых рядов елочек. Сколько ёлочек в каждом ряду если всего высадили 590 саженцев деревьев?

Математика

В лесничестве высадили 30 рядов саженцев дубов по 15 штук в ряд и 20 одинаковых рядов елочек. Сколько ёлочек в каждом ряду если всего высадили 590 саженцев деревьев?

Автор: Гость